Ultimo: “Impossibile scegliere tra vincere Sanremo e lo scudetto della Roma”

Sanremo è alle porte. Il Festival inizierà domani e gli artisti in gara sono pronti. Tra i candidati alla vittoria finale c'è Ultimo. Il cantautore di San Basilio è un grande tifoso della Roma e non ha mai nascosto l'amore per i colori giallorossi. Ieri ha rilasciato un'intervista alla Rai e non poteva mancare la domanda sulla sua squadra del cuore.