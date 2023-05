Ulivieri accusa Mourinho. Ma un anno fa beccò 4 giornate per insulti all’arbitro

Renzo Ulivieri. Un passato da allenatore di certo focoso, spesso oltre le righe. L'attuale presidente dell'associazione allenatori ieri ha bacchettato duramente Mourinho sulle frasi su Chiffi: "Sono gravi e inaccettabili. Azioni che minano alle fondamenta l'intero sistema, in una sorta di tutti contro tutti. Onorabilità e garanzie per ogni tesserato debbono essere assicurati dagli organismi preposti". Eppure Ulivieri ha fatto ben di peggio. Appena un anno fa, quando era già presidente dell'Assoallenatori, ha subito la squalifica di 4 giornate dal giudice sportivo del dipartimento calcio femminile. Ulivieri ha ricoperto l'incarico di allenatore del Pontedera e ha ricevuto questa pesante sanzione per «espressioni irriguardose all'indirizzo del direttore di gara (partita con il Real Meda Cf terminata 0-0, ndr)». Comportamento reiterato anche quando usciva dal terreno di gioco. Un fatto grave. Due anni fa invece aveva dichiarato: "Gli allenatori hanno il diritto di infuriarsi con gli arbitri”. Quando era tecnico del Bologna poi le sfuriate erano all'ordine del giorno. “A me è capitato anche di ricevere 8-9 giornate di squalifica, una volta anche 5 tutte insieme", ha ammesso pochi mesi fa. Innumerevoli le volte in cui è stato cacciato per «frasi irriguardose» senza citare l'episodio di illecito col Cagliari nel 1987.