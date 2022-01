Ufficializzato Maitland-Niles, un positivo al tampone rapido. Capienza ridotta

L'inglese ha svolto il suo primo allenamento. Borja torna in squadra dopo il Covid mentre la Lega riduce la capienza degli stadi. Buone sensazioni per l'affare Oliveira, sfuma Kamara

Pinto ha appena preso Maitland-Niles ma non ha intenzione di fermarsi. In dirittura d'arrivo l'affare che porterà alla Roma Sergio Oliveira. Per il centrocampista del Porto si sta limando la distanza tra domanda e offerta ma a Trigoria sono ottimisti. L'offerta consiste in un prestito di 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato almeno a 15, al netto di bonus. Kamara, dal canto suo, ha deciso di rimanere al Marsiglia fino a fine stagione mettendo fine a tutte le indiscrezioni su di lui. Saluta definitivamente Pau Lopez che ieri ha raggiunto la ventesima presenza, quella che fa scattare il riscatto del Marsiglia. Nelle casse giallorosse entrano 12 milioni.