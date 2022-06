Ufficiale, Fonseca è il nuovo tecnico del Lille

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille. Il club francese lo ha ufficializzato sul proprio sito web. Di seguito riportiamo il comunicato: "Il LOSC ufficializza oggi l'arrivo di Paulo Fonseca come capo allenatore. Il tecnico portoghese, che ha lavorato per FC Porto, Shakhtar Donetsk e AS Roma, ha firmato oggi un contratto biennale con il club del Lille. Il LOSC è lieto di poter iniziare la collaborazione con il suo nuovo allenatore, che arriva accompagnato da Tiago Leal (assistente allenatore), Paulo Mourão (assistente allenatore responsabile della preparazione fisica) e António Ferreira (assistente allenatore responsabile dei portieri). Già presente nel club, Jorge Maciel compone anche lo staff di Paulo Fonseca, in qualità di vice allenatore. Si sta scrivendo una nuova pagina. Lo auguriamo a lungo e pieno di successo. Benvenuto in LOSC, Paulo Fonseca!".