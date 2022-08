Ufficiale Felix alla Cremonese. Fatta per Camara: domani l’arrivo a Roma e le visite

Domani alle 20:45 la Roma di Mourinho sfiderà il Monza all'Olimpico. Pinto sistema il centrocampo: l'ex guineano dell'Olympiacos è pronto ad essere il sostituto di Wijnaldum

Redazione

La Roma è pronta ad accogliere il nuovo rinforzo per il centrocampo. Camara è atteso domani mattina intorno alle 9:30 a Fiumicino per poi svolgere le visite mediche e apporre la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime stagioni. Il classe '97 guineano sarà poi presente all'Olimpico per assistere al match tra i suoi nuovi compagni e il Monza di Stroppa. L'Olympiacos ha accettato l'offerta della Roma: prestito oneroso ad 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il rinforzo chiesto da Mourinho per il centrocampo giallorosso sembra esser stato da sempre destinato ad arrivare nella capitale. Sul suo profilo ufficiale Twitter, nell'aprile del 2020, il guineano aveva postato una foto che lo ritraeva nel proprio paese in compagnia dei suoi amici d'infanzia. In quello scatto, Camara indossa la maglia giallorossa risalente all'anno dopo lo Scudetto vinto dalla formazione allora allenata da Fabio Capello.

Ufficiale la cessione di Felix alla Cremonese

La Roma saluta Felix Afena-Gyan. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club giallorosso ha comunicato la cessione a titolo definitivo dell'attaccante classe 2003 alla Cremonese: "L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con l'US Cremonese per il trasferimento a titolo definitivo di Felix Afena-Gyan". "Sono grato all'AS Roma, al team tecnico e allo staff per la preziosa opportunità e il supporto di cui ho goduto negli ultimi anni e mezzo" ha scritto l'attaccante sul suo profilo social. "Il mio massimo amore ve al manager Jose Mourinho. Gli ultimi sette mesi con te mi hanno completamente cambiato la vita. Grazie per aver creduto in me. Ai miei ex compagni di squadra e al Tifosi della Roma, apprezzo i momenti meravigliosi che abbiamo condiviso insieme. Grazie signor. Alberto De Rossi per il ruolo che hai svolto nella mia crescita. È stato un grande onore indossare la maglia della Roma".

Verso Roma-Monza

Archiviata la sfida con la Juventus oggi è già la vigilia della quarta giornata di Serie A. La Roma affronterà domani il Monza. L'arbitro della gara sarà Piccinini. Gli assistenti saranno Tegoni e Rossi, mentre al Var Mazzoleni. Il club lombardo ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta dell'Olimpico contro la Roma di Mourinho. Poche novità per quanto riguarda gli uomini di Stroppa che però recupera Dany Mota Carvalho, attaccante protagonista della cavalcata in Serie B lo scorso anno. La trasferta nella Capitale può rivelarsi già decisiva per le sorti del tecnico biancorosso sul quale, dopo tre sconfitte consecutive, c'è già l'ombra di un possibile esonero.

Martina Stella