Uefa, esclusi tutti i club russi da competizioni internazionali per il 2022/23

Sono state rese note le sanzioni calcistiche per nazionali e club russi a causa delle vicende in Ucraina

La Uefa ha deciso in maniera definitiva le sanzioni contro il calcio russo a causa delle vicende relative alla guerra in Ucraina. In primis è stata confermata l'esclusione di tutte le rappresentative russe, oltre alla decadenza di tutte le offerte da parte della federazione russa di ospitare una edizione dell'Europeo tra il 2028 e il 2032. Sul tema nazionali, la Russia invece non prenderà parte alla Nations League 2022/23 con conseguente retrocessione in Lega C. Confermata l'esclusione anche della selezione femminile da Europei e Mondiali. L'Under 21 invece non prenderà parte alle qualificazioni all'Europeo. Dal punto di vista dei club, non ci saranno squadre russe nelle edizioni 2022/23 di Champions League, Europa League, Conference League, Champions femminile e Youth League.