Uefa, aumentano gli introiti delle coppe europee: in ribasso solo il market pool

La nuova stagione sta per entrare nel vivo. Il prossimo 19 settembre infatti inizieranno le coppe europee (Champions League in primis), e per la Roma il primo impegno è in programma il prossimo 21 settembre contro lo Sheriff. Come riportato da un memorandum ufficiale, in per il triennio 2024/27, la Uefa e l'ECA hanno deciso di cambiare gli introiti per le società che prenderanno parte alle competizioni internazionali. I premi di partecipazione infatti saranno aumentati dal 25 al 27,5% così come quelli legati ai risultati che passeranno dal 30 al 37,5%. L'unica novità a ribasso invece è rappresentata dal market pool che passerà dal 45 al 35%.