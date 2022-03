Udinese, Wallace ammonito: salterà la Roma

Per la gara contro i giallorossi Cioffi cercherà di recuperare Nuytinck, sempre alle prese con la tendinite, e Success

Il cartellino giallo rimediato ieri al 55' di Udinese-Sampdoria costerà un turno di stop al bianconero Walace che arrivava alla sfida da diffidato. Il centrocampista brasiliano non sarà quindi disponibile per la gara di domenica al 'Friuli' contro la Roma. Nella settimana che porterà al match, come riporta udineseblog.it, Cioffi cercherà di recuperare Nuytinck, sempre alle prese con la tendinite, e Success, ieri rimasto ai box per un problema accusato prima della gara.