Udinese, Sottil: “Bisogna archiviare subito la vittoria contro la Roma”

Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club della vittoria di settimana scorsa contro la Roma: "Questa settimana ci sono stati sorrisi, certo, ma su facce concentrate, consapevoli che bisogna archiviare subito la vittoria contro la Roma. I ragazzi si sono proiettati immediatamente alla gara col Sassuolo e ne sono contento. Le grandi prestazioni contro squadre blasonate ti danno una grande iniezione di autostima. Ti rendono consapevole delle tue qualità e dell'identità crescente. Dobbiamo sfruttare l'inerzia di questo entusiasmo e trasformarlo in sacrificio in allenamento, per crescere sotto tutti i punti di vista".