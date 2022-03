Udinese-Roma, Abraham scatta selfie e firma autografi nel pre-partita – VIDEO

Subito dopo si è diretto negli spogliatoi per prepararsi alla sfida che giocherà da titolare in coppia con Zaniolo

Abraham è entrato nel cuore dei tifosi sin dal suo arrivo. Oggi, dalla Dacia Arena, è arrivata l'ennesima dimostrazione dell'affetto del popolo giallorosso nei confronti dell'attaccante. Durante il walk around consueto sul campo dell'Udinese, l'inglese ha salito le scale della tribuna e ha raggiunto alcuni tifosi per scattare alcuni selfie. Subito dopo si è diretto negli spogliatoi per prepararsi alla sfida che giocherà da titolare in coppia con Zaniolo. L'ex Chelsea oggi ha la possibilità di raggiungere Montella e Batistuta nella classifica dei giocatori con più reti alla prima stagione in giallorosso e con una doppietta li potrebbe superare. Sono 20 i gol stagionali del centravanti inglese, 13 in campionato, 6 in Conference e uno in Coppa Italia.