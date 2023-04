Udinese, domani la ripresa degli allenamenti

Al termine di Udinese-Monza è scattato il rompete le righe per due giorni in casa Udinese. Sottil ha concesso ai auoi di festeggiare in famiglia Pasqua e pasquetta. La ripresa degli allenamenti al Bruseschi è fissata per domani quando i friulani cominceranno a preparare la trasferta di campionato contro la Roma di Mourinho in programma domenica 16 aprile alle ore 20:45.