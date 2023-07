Udinese, Balzaretti su Samardzic: “Serve una proposta indecente”

Sfumato Frattesi la Roma si guarda intorno per cercare un centrocampista. Sulla lista dei desideri di Pinto c'è anche Samardzic. Il direttore dell'area tecninca dell'Udinese, Federico Balzaretti, ha parlato del giocatori ai microfoni dell'Ansa. Queste le parole dell'ex terzino della Roma: "Per Samardzic serve una proposta indecente. Il suo è un talento cristallino che vogliamo continuare a valorizzare. Puntiamo molto su di lui". Balzaretti chiude al momento le porte alla cessione di Samardzic. In pole per il centrocampo per i giallorossi resta Kamada.