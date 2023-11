Tutti pazzi per Lukaku: ora è anche recordman europeo. Pellegrini lavora senza sosta

Big Rom certezza della sua nazionale, a differenza di Dybala e Aouar. Il capitano giallorosso si è allenato anche nel giorno libero e punta la convocazione. Sul mercato piace Gnonto

Redazione

Nuovo inizio di settimana che porterà la Roma al riavvio di campionato dopo la sosta nazionali. Azzurri che stasera saranno artefici del loro destino nella sfida contro l'Ucraina per l'accesso diretto ad Euro 2024. I giallorossi si avvicinano, invece, al rientro contro l'Udinese dando uno sguardo in giro per il mondo alle avventure nazionali dei propri tesserati. Oltre i giallorossi italiani, il più vicino spazialmente è sicuramente Romelu Lukaku, autentico protagonista del suo Belgio e in generale del torneo di qualificazione agli Europei. Infatti, con i 4 gol messi a segno ieri, ha staccato Cristiano Ronaldo – fermo a quota 10 reti – nella classifica marcatori diventandoil primo giocatore a realizzare 14 gol nelle Qualificazioni agli Europei. Una macchina da gol il belga che viene elogiato dal suo mister, Domenico Tedesco, che parla di lui comeil miglior attaccante che abbia mai allenato. Reti su reti che hanno portato la sua Nazione ad assicurasi un posto ad Euro 2024 e che sono un'autentica liberazione per Big Rom, polemico nei confronti di un passato ricco di critiche e maldicenze. Ilparagone con Pelè lo evita di netto portando rispetto per una leggenda di questo sport.

Dall'altra parte del globo il compagno e amico Paulo Dybala che non vive un momento altrettanto fortunatocon la sua Selecciòn che lo ha tenuto in panchina per 90 minuti contro l'Uruguay e con il Brasile rischia di accadere ancora. La Joya, inoltre, tornerà a disposizione di Mourinho solo venerdì e dunque la sua presenza contro l'Udinese non è garantita. Toccando anche il continente africano sotto la lente ci sono Ndicka e Aouar: l'ivoriano si conferma colonna portante della sua nazionale, diversa la situazione per l'algerino che con il Mozambico non ha giocato neanche un minuto. Le sue prestazioni continuano a non convincere e il rientro imminente del capitano Lorenzo Pellegrini rischia di farlo scivolare nelle gerarchie. Il centrocampista giallorosso si è, infatti, allenato anche oggi a Trigoria in quello che dovrebbe essere il suo giorno libero eviaggia verso la convocazione per l'Udinese.

Lorenzo Scattareggia

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.