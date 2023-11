Trpisovsky: “Vorrei che giocassero Dybala e Lukaku. L’Europa per noi è una festa”

Le parole del tecnico dello Slavia: "La gente vuole vederli, non è come in campionato in cui sei contento quando non giocano i migliori. La gente vuole vedere Cristante e tutti gli altri"

Jindrich Trpisovsky, tecnico dello Slavia Praga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Come stanno gli infortunati? "Confermato l'infortunio di Jurasek, domani non ci sarà. Dovrebbe stare fuori per tre settimane a causa di un infortunio alla caviglia. Poi si vedrà. Ci sono dubbi anche su Schranz, probabilmente giocherà Holes. La formazione potrebbe essere uguale a quella di domenica".

Considerando la classifica, domani vi interesserà più il risultato o la qualità del gioco? "Vogliamo recuperare forze dopo domenica. Non c'era la volontà di lasciare tutto sul campo soprattutto nella seconda parte del match. Non abbiamo dato soddisfazione ai tifosi e vogliamo recuperare questo sentimento. Domani ci aspetta una squadra di grande qualità. Vediamo se la Roma ci permetterà di lasciare tutto sul campo. Vogliamo giocare con forza ed emozione e dimostrare di voler vincere, avendo però disciplina e tattica".

Pensa a qualche cambio dopo le ultime gare? "Holes giocherà dall'inizio. So che la Roma cambia spesso la formazione, quindi dobbiamo adattarci ai loro cambiamenti. Dobbiamo prepararci su più moduli".

Per voi sarà una gara speciale mentre per la Roma una gara come le altre. Nel weekend avranno il derby con la Lazio. "Per noi è la partita, apprezziamo molto questo e abbiamo voglia di giocare".

Come si prepara la partita pensando a Lukaku? "È un giocatore eccezionale, ci siamo preparati per lui anche nella prima sfida contro la Roma. Ma non è l'unico giocatore di qualità che ha la Roma, ce ne sono tanti e ci dobbiamo concentrarci su tutti. Se ci concentriamo su Lukaku, poi magari segna El Shaarawy. È molto forte e bisogna gestire con qualità il possesso palla. Vedremo se giocherà, non lo sappiamo".

Alcuni media italiani dicono che non giocheranno Dybala e Lukaku. "Vorrei che giocassero tutti questi giocatori bravi e famosi. Per noi l'Europa è una festa e lo è anche per i tifosi. La gente vuole vederli, non è come in campionato in cui sei contento quando non giocano i migliori. La gente vuole vedere Cristante e tutti gli altri".

Come ha valutato la scorsa partita di campionato? "Abbiamo parlato subito dopo la partita e poi martedì: ho ripetuto tante volte alla squadra che una cosa è il risultato e un'altra lasciare l'energia giusta in campo. Penso che in sei anni sia stata la prima volta che i ragazzi hanno giocato senza energia ed emozione. Quello che è successo domenica è una lezione per noi, domani dobbiamo stare meglio in campo".

