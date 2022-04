Trigoria, Roma in campo per la rifinitura. Zaniolo si allena a parte – LIVE

I giallorossi preparano l'andata dei quarti di Conference col Bodo/Glimt: confermate le due assenze di Genova

La Roma scende in campo nella vigilia dell'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt. Domani sera i giallorossi tornano sul luogo del 'delitto', dove a ottobre la squadra di Mourinho è caduta rovinosamente per 6-1. Ora l'occasione del riscatto nella doppia sfida che vale l'accesso in semifinale e la rincorsa a un trionfo europeo che sarebbe storico. Dopo la vittoria di Genova con la Samp il blocco di disponibili rimarrà lo stesso, senza Nicolò Zaniolo e Jordan Veretout. Questa mattina Roma in campo per la rifinitura - con i primi 15 minuti aperti ai media -, poi dopo pranzo la partenza per la Norvegia dove ad aspettarla ci saranno temperature a dir poco rigide. In serata la conferenza stampa di Mourinho con Afena-Gyan.