Trigoria, seduta atletica per la Roma: Pellegrini c’è, prima per Rui Patricio

I giallorossi sono tornati ad allenarsi dopo la vittoria con la Ternana, in vista dell'amichevole con la Triestina

La Roma comincia una nuova settimana di allenamenti, con l'amichevole contro la Triestina fissata a mercoledì sera, ore 19.30, al 'Nereo Rocco'. Dopo la vittoria di ieri con la Ternana, la squadra di Mourinho è tornata in campo svolgendo una seduta prettamente atletica. Dopo il consueto passaggio in palestra e un primo riscaldamento col pallone, si è passati agli esercizi - anche a coppia, con qualche siparietto divertente - su cambi di direzione, scatti e riflessi quasi sempre con l'ausilio di sagome e conetti. Oggi si è visto in campo per la prima volta anche Rui Patricio, nuovo portiere della Roma arrivato mercoledì scorso nella capitale. In gruppo si è allenato anche Lorenzo Pellegrini, che non ha giocato l'amichevole di ieri. Non si sono visti invece Calafiori e Veretout, oltre al giovane Feratovic. Stamattina, nel frattempo, a Villa Stuart si sono svolte le visite mediche per gli esuberi della Roma, i non convocati per il ritiro da Mourinho. Tra questi anche Steven Nzonzi, che si allenerà a Trigoria con gli altri tagliati fuori dalla lista, ovviamente non insieme al gruppo scelto dal tecnico portoghese.