Trigoria, rifinitura prima di Napoli-Roma: Zaniolo si allena in gruppo

Zaniolo continua ad allenarsi. Nonostante la rottura con la società, arrabbiata per il comportamento del suo giocatore, e il no al Bournemouth che blocca la sua cessione, il numero 22 della Roma - riporta 'Sky Sport' - anche oggi è in campo. La squadra di Mourinho sta svolgendo la rifinitura prima del big match contro il Napoli di domani sera, in gruppo c'è anche Zaniolo anche se evidentemente non verrà convocato. Oggi alle 15.30, lo Special One tornerà a intervenire in conferenza stampa e si attendono novità anche da lui.