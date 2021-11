Trigoria, Mourinho show nella rifinitura. Recuperati Vina e Calafiori

News as roma: tutte le notizie

I giallorossi in campo in vista della partita di Conference League e Mourinho ritrova i due terzini. Si allenano a parte Pellegrini e Ibanez, entrambi convocabili per domani

Valerio Salviani

Domani sera la Roma affronterà allo stadio Olimpico lo Zorya Luhansk. I giallorossi cercheranno di portare a casa i tre punti, per rimanere nella scia del Bodo Glimt, prima nel girone di qualificazione, autrice finora di prestazioni incredibili.

L'allenamento

11.25 - A ogni passaggio è Gianluca Mancini a iniziare il possesso palla

11.24 - Cominciata la fase di possesso palla con la squadra divisa in due gruppi. Boer entra in scivolata su Mkhitaryan e rischia di fargli male

11.22 - Mourinho se la prende anche con Nuno Santos: inizia la fase possesso palla, ma il suo vice non gli ha mandato i portieri. Richiamato più volte

11.16 - Piccolo siparietto tra Mourinho e il fotografo, in mezzo al campo: il portoghese lo manda via. Intanto i giocatori continuano il riscaldamento con esercizi di skip diretti dal preparatore Rapetti

11.15 - Lavorano a parte Lorenzo Pellegrini e Roger Ibanez, entrambi però convocabili per domani sera

11.07 - Inizia la fase di riscaldamento con esercizi tra i paletti. Ci sono Vina e Calafiori

11.03 - La Roma scende in campo per iniziare l'allenamento

Le probabili formazioni di Roma-Zorya Luhansk

ROMA (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 55 Darboe, 17 Veretout, 92 El Shaarawy; 22 Zaniolo; 14 Shomurodov, 9 Abraham All.: Mourinho

Zorya (4-3-3): 53 Matsapura; 45 Favorov, 32 Imerekov, 4 Cvek, 10 Khomchenovskiy; 23 Buletsa, 29 Nazaryna, 7 Kochergin; 22 Kabaiev, 28 Gromov, 90 Sayysmaneshshiadeh All.: Skrypnyk

Gli indisponibili

Leonardo Spinazzola, rottura del tendine d'Achille sinistro (probabile rientro metà dicembre). Villar e Cristante, positivi al covid-19 (il rientro dipenderà dal risultato dei tamponi).