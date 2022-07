Trigoria, primo allenamento con i compagni per Dybala: lavoro atletico e con il pallone

Seconda seduta d'allenamento per l'argentino. La prima però con i compagni nel centro sportivo

La Roma è tornata questo pomeriggio ad allenarsi per la prima volta a Trigoria dopo il ritorno dal ritiro portoghese. Presente in campo con i compagni anche Paulo Dybala. Per l'argentino si è trattato del secondo allenamento di giornata dopo la seduta solitaria e personalizzata di questa mattina. Nel pomeriggio svolta una prima parte di lavoro atletico e di attivazione prima di passare alla parte tecnica con il pallone.