Trigoria, Pellegrini si è allenato col caschetto protettivo e punta la Real Sociedad

Lorenzo Pellegrini si scalda. Il capitano della Roma tornerà in campo giovedì sera, a una settimana di distanza dal terribile scontro di gioco con Zubeldia che gli è costato 30 punti di sutura, una notte in clinica e due tac. Per fortuna entrambe negative. E quindi il numero 7 giallorosso ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi: oggi Pellegrini è sceso in campo con i compagni per la seduta dell'antivigilia. La squadra, sotto la pioggia battente di Trigoria, è stata divisa in due tra chi ha giocato e chi invece non è stato impegnato col Sassuolo, lavorando tra palestra e campo. Pellegrini si è allenato con il secondo gruppo, con il caschetto protettivo, lo stesso che indosserà anche giovedì sera ad Anoeta contro la Real Sociedad. Domani sera, invece, prenderà la parola in conferenza stampa insieme a Mourinho alle 18.30 dalla pancia dello stadio dei baschi che domani proverà a guidare gli uomini di Alguacil alla rimonta.