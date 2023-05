Trigoria, la Roma pranza insieme. Mourinho: “Il grande barbeque giallorosso”

Dopo una lunga giornata tra allenamenti e Media Day, la Roma si è concessa qualche ora di relax per fare gruppo. Infatti, come immortalato stesso da José Mourinho su Instagram, la squadra ha pranzato insieme, all'aperto. "Trigoria Training Ground As Roma, il grande barbeque giallorosso", è il messaggio lasciato dallo Special One sotto al post. Sicuramente è anche un tentativo per tranquillizzare l'ambiente. Stesso il portoghese, in conferenza stampa, ha dichiarato di come non voler esasperare tanto la vigilia: "Non voglio pressioni, ma semplicemente il piacere di giocare questa finale, ricordandosi il percorso che si è fatto per arrivare fin qui".