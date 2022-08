Trigoria, la Roma ha svolto la rifinitura in vista della Salernitana

Ultimo allenamento dei giallorossi prima di partire per Salerno. Alle 15 Mourinho in conferenza stampa

Nella mattinata di oggi, la Roma ha svolto a Trigoria la rifinitura in vista della prima partita del nuovo campionato di Serie A, domani sera contro la Salernitana. José Mourinho avrà tutta la squadra disponibile, fatta eccezione per Ebrima Darboe, che si è infortunato durante il ritiro in Portogallo. Alle 15, invece, tornerà a parlare ai giornalisti il tecnico giallorosso, con la conferenza stampa che è in programma oggi alle 15 al Fulvio Bernardini.