Trigoria, firmato un protocollo d’intesa tra AS Roma e Roma Natura

Oggi a Trigoria è stato firmato un protocollo d’intesa tra la AS Roma e Roma Natura per la riqualificazione del centro sportivo. Il direttore di Roma Department, Francesco Pastorella, ha rilasciato queste dichiarazioni durante la conferenza stampa: “Siamo soddisfatti perché negli ultimi mesi abbiamo lavorato tanto e ci permetterà di guardare al futuro con un’ottica green e sostenibile. L’obiettivo è ridurre le emissioni di CO2. E’ una responsabilità che sentiamo a Trigoria e lo dimostrano anche i lavori interni al centro sportivo con il restyling delle facciate.” Quattrocentoquarantasette nuovi alberi piantati e un intervento di efficientamento energetico che permetterà un risparmio di 96 Megawatt in un anno e la mancata emissione di 34.000 grammi di anidride carbonica. Sono gli obiettivi che si è data l’As Roma nel suo centro sportivo di Trigoria, all’interno della Riserva naturale di Decima-Malafede, e che sono contenuti nel protocollo d’intesa sottoscritto insieme a RomaNatura.