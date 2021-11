Roma, rifinitura sotto la pioggia: out Pellegrini

Contro i norvegesi Mourinho dovrebbe schierare i soliti noti. Out per problemi fisici Pellegrini e Smalling, oltre alla lista di 'epurati'

Domani sera la Roma giocherà la quarta partita del girone di Conference League contro il Bodo Glimt. Dopo la brutta figura dell'andata, la squadra di Mourinho cercherà di ritornare in testa al girone C. Non convocato per motivi fisici, Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma ha un'infiammazione al ginocchio che lo costringerà a saltare la partita di domani.