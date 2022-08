Trigoria: concesso un giorno di pausa, ripresa degli allenamenti giovedì alle 16

La Roma di José Mourinho batte il Monza all'Olimpico per 3-0 e al momento si trova in vetta alla classifica della Serie A in attesa della prossima di campionato in programma domenica sera alla Dacia Arena contro l’Udinese. La squadra dello Special One ha guadagnato i tre punti grazie alla doppietta di Paulo Dybala e al gol di Roger Ibanez. La testa adesso è già alla quinta di campionato: domani concesso un giorno di riposo e giovedì alle ore 16 il gruppo si ritroverà a Trigoria per lavorare già alla prossima sfida.