Trabzonspor-Roma, arbitra Jug: con lui il 5-0 al Cluj

La Roma ieri ha conosciuto il nome della prossima avversaria in Conference League: si tratta del Trabzonspor di Gervinho e Bruno Peres, due ex giallorossi, che ha battuto ai calci di rigore il Molde. La gara d'andata, in programma alle 19:30 italiane del 19 agosto a Trebisonda, sarà arbitrata da Matej Jug, fischietto di Tolmino che ha arbitrato la Roma in occasione del 5-0 al Cluj nella scorsa edizione dell'Europa League. C'è anche un precedente con il club turco, precisamente il 19 settembre 2019. Nella fase a gironi dell'Europa League il Trabzonspor venne sconfitto per 1-0 dal Getafe. Ad assisterlo giovedì prossimo ci saranno Manuel Vidali e Robert Vukan, mentre il quarto uomo sarà Nejc Kajtazovic.