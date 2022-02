Totti romantico: “Un campo di calcio e il cielo di Roma, che spettacolo”

Un tramonto che fa da cornice a un rettangolo di gioco incanta il Capitano

"Un campo di calcio e il cielo di Roma, che spettacolo" scrive Francesco Totti in un post sul suo profilo Instagram a didascalia di una bellissima foto dai colori romantici. E centinaia di cuori nei tantissimi commenti dei tifosi che in ogni occasione ribadiscono l'amore per il Capitano. A poche ore da Inter-Roma chissà a quanti di loro sarà tornato in mente nell'immediata vigilia del march, il meraviglioso gol di Totti a Julio Cesar, quel pallonetto disegnato col pennello proprio come l'immagine che ha colpito questo pomeriggio gli occhi del Capitano.