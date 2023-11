Totti, telefonata con Spalletti da Fiorello: “Verrò con te al Bambin Gesù”

Il debutto di Fiorello con la sua "Viva Rai 2" ha visto come ospite Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma, ad inizio trasmissione, è al centro dello stadio Olimpico deserto, partono le note di Grazie Roma che canticchia le note dell'inno di Venditti e poi scherza: "Mi sa che ho sbagliato giorno, non c'è nessuno. Da solo è un’altra sensazione, mi sento perso. Ho fatto più gol sotto la Curva Sud”, poi dice: "La cosa più importante è che la Roma abbia vinto". Dopo un paio di tentativi Fiorello riesce a chiamare al telefono Luciano Spalletti: "Vi volete dire qualcosa?""Buongiorno mister" dice Totti, "Ciao Francesco, sto abbastanza bene, ora che ti sento anche un po' meglio". "Ci sarà occasione per vederci - dice Totti - non davanti alle telecamere"."Sarebbe bello che venisse al Bambin Gesù, meglio donare quel momento lì a tanti bambini con cui abbiamo condiviso tanti momenti nella Roma".Totti: "Va bene, va bene, se non parto sicuramente".