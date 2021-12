Totti: “Non escludo il ritorno alla Roma. La rosa? Non ci sono campioni”

L'ex capitano giallorosso è il nuovo Global Brand Ambassador di uno sponsor della Roma

Francesco Totti è stato presentato come nuovo Global Brand Ambassador di uno sponsor della Roma. L'ex capitano giallorosso ha definito eccitante questa nuova carica, ma durante la presentazione non sono mancate le domande riguardo il periodo della Roma: "Quando si parla di Roma c'è sempre una grande emozione. Siamo abituati a queste annate altalenanti ma sono sicuro che società e mister vogliano far tornare a sorridere noi tifosi. Tornare allo stadio sabato è stato particolare, mi sono sentito a casa, ringrazio i tifosi per l'affetto. Diamo tempo - ha detto Totti - per tornare a vedere la Roma anche in campo internazionale e fare le nostre belle figure". Un discorso che poi è andato a cadere sulla rosa della Roma: "Cosa manca? Per vincere servono i giocatori, un allenatore importante, una società che aiuta e ti fa sentire a casa. La cosa primaria servono i giocatori - ha spiegato l'ex numero dieci - è una necessità, non voglio disprezzare la squadra che abbiamo adesso, è una rosa con giocatori importanti, non ci sono i campioni ma giocatori che possono fare bene in un contesto di squadra, i campioni da soli non riescono a vincere."

E su un possibile reinserimento in orbita societaria ha detto: "Se dovessimo parlare di futuro non so cosa mi riserverà, tramite questo nuovo sponsor a cui mi sono legato forse avrò maggiori occasioni per parlare con la Roma, ma sono cose completamente diverse. Per quanto riguarda la Roma tutto potrà succedere. Se ho parlato con Friedkin? Si, l'ho salutato sabato allo stadio prima della partita".

Un Totti che parla di futuro, che si descrive come diverso, con la voglia di fare nuove cose ma sempre con il rispetto che l'ha contraddistino. Ma per quello che riguarda il discorso Roma, anche il fondatore del brand Al Burgio ha spiegato che il discorso di partnership tra Totti e la community è completamente scisso dall'impegno di sponsorizzazione con la società giallorossa. La community ha descritto il numero dieci della Roma come un'icona di fama mondiale, che nutre un profondo rispetto per ciò che riguarda il marchio e i consumatori. Il brand è convinto delle doti dell'ex capitano romanista, e dell'aiuto che potrà dare nella promozione del brand a livello globale. Fiducia, affidabilità e senso di appartenenza i valori che la società vuole portare in giro per il mondo, tutti insiti in un professionista come Francesco, che sono valsi e varranno come guida.