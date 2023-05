Totti : “Mourinho resta? Dipendesse da me sarebbe tutto più facile”

Oggi Totti e Sinner si sono sfidati in un'inedita partita di padel. I due fuoriclasse hanno dato spettacolo al Foro Italico di Roma dove si stanno svolgendo in questi giorni gli Internazionali di tennis. All' evento, organizzato per lanciare il Bnl Italy Major Premier Padel, hanno avuto la possibilità di partecipare tutti gli appassionati che hanno acquistato un biglietto per la sessione diurna della competizione. Ai margini della sfida l'ex capitano giallorosso risposto alle domande di alcuni cronisti presenti rilasciando alcune dichiarazioni sul futuro di Mourinho. Queste le sue parole: "Se resta o meno? Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, ma la decisione spetta a lui e alla società, vediamo a fine stagione". E poi Dybala: "Non so cosa si sono detti con la società e non so cosa succederà. Deciderà lui la soluzione migliore. La cena? Aspetto e poi vedremo a fine stagione". Per concludere, Totti ha parlato del prossimo match contro il Bayer Leverkusen: "Mancano 90 minuti ancora importanti per raggiungere l'obiettivo che tutti vogliamo e cioè la finale"