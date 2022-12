Totti: “La Roma è stata il mio unico amore. Non ho mai voluto cambiare squadra”

Francesco ha parlato anche della Nazionale: "Purtroppo non ci siamo qualificati ai Mondiali in Qatar. Non solo, non siamo riusciti nemmeno ad approdare a quelli precedenti. Ormai ci siamo abituati..."

Redazione

Francesco Totti in questi giorni è stato in Turchia per stabilire una partnership con la Cosmedica. Dopo la conferenza stampa l'ex capitano della Roma ha rilasciato un'intervista esclusiva a Goal. Ha parlato del Mondiale, del calcio turco e ovviamente del club giallorosso: "Ho avuto solo un grande amore, la Roma. Il mio obiettivo era iniziare e finire con la stessa squadra. Nessuna società mi ha convinto a lasciare la Capitale". Queste le sue dichiarazioni:

Che cosa ne pensi de turchi? "Sono venuto in Turchia per affari. Abbiamo una partnership con il Dr. Levent Acar. Sono molto felice di essere qui e di lavorare con questa squadra. Le persone qui sono molto amichevoli ed estremamente buone."

Quindi, prenderesti in considerazione l'idea di vivere a Istanbul? "Non ho intenzione di stabilirmi a Istanbul per il momento, ma punto a venire qui spesso a causa della partnership che abbiamo stabilito".

Che cosa ne pensi della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale? "Purtroppo non ci siamo qualificati ai Mondiali in Qatar. Non solo, non siamo riusciti nemmeno ad approdare a quelli precedenti. Ormai ci siamo abituati... (ride, ndr). Ho ricordi indelebili con la Nazionale. Insieme ai miei compagni di squadra, abbiamo vinto tanto. Non posso dimenticare il momento in cui abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Tuttavia, è passato troppo tempo."

Sul calcio turco. "Prima di tutto, i club turchi devono smettere di concentrarsi sul futuro e pensare su ciò che stanno facendo ora. Ci sono squadre molto importanti in Turchia che hanno un posto di rilievo nel mondo del calcio. Quindi penso che saranno migliori in futuro, ma possono farlo solo concentrandosi sul presente".