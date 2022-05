Totti: “Sarò a Tirana. Ieri uno dei tanti errori arbitrali a sfavore della Roma”

L'ex capitano giallorosso: "Andrò a Tirana a vedere la finale"

Redazione

Francesco Totti è stato l'ospite, insieme a Vieri, della presentazione della finale di Coppa Italia Frecciarossa. Lo storico capitano della Roma questa mattina ha preso parte all'evento presso la Stazione Termini di Roma e ha parlato anche della squadra giallorossa e del campionato. Ecco le sue parole:

In finale è andata anche la Roma, in Conference League. “E’ tantissimo tempo che non giochiamo una finale di Coppa, per noi è fondamentale alzare un trofeo e andremo lì a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine“.

Andrai anche tu a Tirana? “Sì“.

Mourinho si è lamentato degli arbitri. "Quello che abbiamo visto ieri è stato uno dei tanti episodi a sfavore. Non stiamo qua a recriminare ma se il Var non aiuta gli arbitri credo sia più complicato. Se non si vede neanche dal Var quello che è successo ieri è più difficile per tutti".

Come migliorare la squadra? "Con gli acquisti, giusti e mirati anche perché c'è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare perciò penso che la società farà di tutto per accontentarlo"

Si migliora anche con un nuovo dirigente? La Roma si migliora sempre anno dopo anno, con o senza dirigente".

Che voto daresti alla stagione della Roma? Fin qui gli darei un 5,5

Chi vince lo scudetto? Ormai dipende dal Milan. Tempo fa avevo detto che l'Inter aveva più chance ma a Bologna si è mangiata quasi tutto il campionato