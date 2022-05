Totti: “Il 5,5 in pagella alla Roma si alzerebbe con la vittoria della Conference”

L'ex dirigente e capitano giallorosso torna sulla pagella alla squadra di Mourinho: "È per l'annata fino ad ora"

Francesco Totti torna a parlare e lo fa a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juve-Inter, la finale di Coppa Italia all'Olimpico di cui è stato anche testimonial. L'ex capitano della Roma viene interrogato sul 5,5 in pagella alla squadra di Mourinho assegnato ieri dallo stesso Totti: "I voti sono sempre a sé, il 5.5 è per l'annata che ha fatto, ma è normale che se dovesse vincere un trofeo il voto si alzerebbe ", ha detto a 'Sport Mediaset'.

Poi sulla partita: "Serata particolare che tutti vorrebbero passare, sono finali importanti, per cercare di ottenere almeno un trofeo, perciò è una partita bellissima. Sperando che ci siano tanti gol e vinca il migliore. Sono due grandi squadre con giocatori fortissimi, può finire con qualsiasi risultato". Infine su Dybala e il suo possibile futuro all'Inter che potrebbe influire sulla prestazione di stasera: "Dybala è un top player e un top player scende in campo sempre con un'altra testa. Non sarà una partita semplice per lui, è una delle ultime con la Juve ma da grande professionista e grande giocatore la disputerà come sempre. Non penserà al futuro ma giocherà da campione quale è lui".