Totti fa visita al Benevento: “Guardate chi è passato a trovarci”

Dopo il viaggio a Barcellona per un torneo di paddle in cui ha raggiunto la finale insieme a Candela, Francesco Totti non si ferma. Oggi è stato ospite del Benevento all'Antistadio Carmelo Imbriani. Nella foto pubblicata sui social del Benevento Calcio, il numero 10 della Roma è in compagnia di Pasquale Foggia, ex Lazio e attuale direttore sportivo del club campano, e Caserta, tecnico dei giallorossi. "Guardate chi è venuto a trovarci" dice sui social la società, felice della visita del Capitano romanista, ora impegnato nell'attività di selezione di nuovi talenti.