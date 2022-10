Totti e Noemi felici, ora si svelano sui social: tutto il locale canta ‘Grazie Roma’

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono. Dopo i mesi tormentati per il divorzio burrascoso da Ilary Blasi, con la contesa legale ancora in pieno svolgimento, il capitano esce definitivamente allo scoperto insieme alla nuova fidanzata e molti altri amici. Sono di ieri sera i video pubblicati dallo stesso Totti e girati dall'amico Alex Nuccetelli (che li ha fatti conoscere) in cui si vedono proprio Francesco e la bellissima Noemi accanto a lui. È la prima uscita pubblica documentata sui social della coppia, il giorno dopo l'indiscrezione del trasloco di Totti dall'Eur a una nuova casa a Roma Nord. E a legittimare questo spostamento anche lo scenario della festa, Jerò Restaurant, locale a Ponte Milvio molto frequentato che offre una cena spettacolo suggestiva. Ieri la musica dal vivo con il cantante Gianluigi Lembo, che ovviamente ha colto l'occasione per omaggiare la leggenda giallorossa con l'inno 'Grazie Roma': allora tutto il locale ha cantato, trasformandosi nella Curva Sud mentre Totti accennava qualche verso, sommerso dall'affetto degli amici, felice e sorridente con Noemi alla sua destra.