Totti e Ilary ancora insieme: maghi, musica e balli per la festa di Isabel

La coppia, dopo le voci di crisi della scorsa settimana, ha festeggiato i sei anni della terzogenita con amici e parenti

Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a comparire insieme sui social dopo le voci di crisi di qualche settimana fa. L’occasione è stata la festa di compleanno della terza figlia, Isabel, sei anni il 10 marzo. La famiglia Totti ha festeggiato la piccola di casa con un party a tema “pop-it”, il gioco che va per la maggiore tra i bambini (in sintesi vanno fatte scoppiare le bolle colorate di varia grandezza), insieme a maghi, animatori sui trampoli e musicisti. Presenti i fratelli, Cristian e Chanel, le sorelle di Ilary con le figlie e i parenti di Totti tra cui l’inseparabile cugino Angelo. Una festa in famiglia per mettere a tacere (definitivamente?) le crisi di una rottura, anche perché nelle immagini si vedono Ilary e Francesco indossare le fedi e, nel caso di lei, anche l’anello di fidanzamento.