Totti e il rapporto con l’arbitro dell’esordio. Il toccante racconto del figlio

Il 28 marzo per la Roma è stato un giorno speciale. L'esordio in Serie A di Francesco Totti è stato ricordato da tutto il club ma anche da alcuni protagonisti lontani dalle telecamere. È questo il caso di Pasquale Boggi, figlio dell'arbitro Robert Boggi arbitro che ha diretto proprio quel Brescia-Roma del 1993: "Questa ricorrenza non passa mai inosservata ma quest’anno per me ha un significato particolare: perché é la prima da quando non c’è più mio padre Robert Boggi, arbitro della partita". Queste le prime parole di Pasquale che su Facebook ha voluto poi raccontare un aneddoto riguardante l'ex numero 10: "In campo con Totti aveva un rapporto di grande rispetto e, quando possibile, riuscivano a sdrammatizzare con una battuta e un sorriso. Nel 2010, mio padre aveva smesso di arbitrare da 10 anni ma andò a fare il commissario arbitrale all’Olimpico. A fine partita, mentre stava lasciando gli spogliatoi, Totti da lontano lo riconobbe, lasciò quelli che aveva intorno e lo andò a salutare con un affetto che lo sorprese". Il racconto poi prosegue con i dettagli di questo incontro tra l'ex fischietto e l'ex capitano giallorosso: "Alla domanda “ma come fai a ricordarti di me dopo tanto tempo?”, Totti rispose più o meno “ao m’hai fatto esordì, te pare che me dimentico!”. Così se Totti aveva realizzato confusamente di aver esordito in A, mio padre ha scoperto solo 20 anni dopo che l’arbitro di quella partita era lui! Se ne era completamente dimenticato!"