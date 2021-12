L’Olimpico accoglie Totti e De Rossi: “Simboli del popolo romanista: bentornati”

Una serata davvero speciale per due delle bandiere che hanno fatto la storia della Roma

Oggi è una serata romantica per i tifosi della Roma. Non solo perché ci sarà uno scontro tra ex, Mourinho e Dzeko, ma perché ad assistere alla partita contro l'Inter è ritornato allo stadio Francesco Totti, dopo due anni di assenza. L'ultima volta era in uno scontro con l'altra milanese, il Milan, con suo figlio Cristian. Non solo l'ex Capitano, c'è anche Daniele De Rossi ad assistere alla partita. Una serata davvero speciale per due delle bandiere che hanno fatto la storia della Roma, con i tifosi che sperano di esultare con un risultato positivo e li hanno accolti così, con questo striscione: "Totti e De Rossi simboli del popolo romanista: bentornati a casa"