Totti, che sorpresa: Cristian si allena col Rayo Vallecano davanti agli occhi del papà

Sorpresa a Madrid. Francesco Totti questa mattina è apparso in diverse foto coi giocatori del Rayo Vallecano e qualche minuto dopo ha pubblicato due storie su Instagram che ritraggono il figlio Cristian allenarsi con il club spagnolo intento a preparare la sfida alla Real Sociedad. Il primogenito di Francesco passa in prestito al Rayo fino a giugno dopo l'esperienza con la Primavera del Frosinone. Cristian giocherà e studierà lì fino a giugno, poi si prenderà una decisione per il futuro. Ad accompagnarlo papà Francesco che nella capitale spagnola è di casa e che poteva giocare al Real durante la carriera. I giocatori del Rayo Vallecano non hanno perso l'occasione di farsi fotografare la leggenda giallorossa. Il difensore centrale Aridane ha caricato sul suo profilo Instagram una foto con Totti che ha raccolto già parecchi like. Insomma: alla fine un Totti a Madrid ci è andato davvero.