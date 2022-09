Totti: “Bello l’impatto di Dybala”. E poi la battuta sullo scudetto

"L'impatto di Dybala? Bello. Roma da scudetto? Tra 33 giornate te lo dico". Queste sono le parole di Francesco Totti riportate da La Gazzetta dello Sport a margine della 'Partita del Cuore' di Monza, dove c'erano anche Batistuta e Candela. L'ex capitano giallorosso è tornato a giocare ieri sera in occasione della sfida tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. L'evento è stato presentato e condotto da Simona Ventura, che in apertura ha rivolto una domanda un po' scomoda a Totti: "Dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo visto". Il 10 ha risposto, accennando una timida risata: "Eh sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia".