Totti all’Olimpico per Roma-Genoa, ancora ospite della società – FOTO

Lo storico numero 10 assiste al suo terzo match dei giallorossi in stagione, segno che il muro che si era alzato con il club si sta abbassando

Francesco Totti è allo stadio Olimpico per assistere a Roma-Genoa. Ancora una volta in questa stagione lo storico capitano è ospite del club romanista, segno che il ghiaccio degli ultimi anni ha cominciato a sciogliersi e i rapporti siano tornati buoni. È la terza volta in questa stagione che Totti si fa vedere allo stadio per assistere a un match della squadra di Mourinho. Finora però è stato poco fortunato. Ha infatti assistito a due sconfitte, con Juventus e Inter. Seduto davanti a lui Damiano David, il cantante dei Maneskin, visibilmente emozionato quando l'ha visto arrivare. Tra le tante presenze importanti si vede anche il ct della nazionale Roberto Mancini: gli occhi del mister sono tutti per quei giocatori giallorossi tornati a Trigoria settimana scorsa, proprio dopo lo stage in azzurro a Coverciano.