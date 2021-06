Totti al Trastevere, il sogno del presidente: farlo tornare a giocare in Serie D

Il presidente Pier Luigi Betturri è convinto che possa ancora fare la differenza. E gli offrirebbe anche un ruolo da dirigente

L'idea è folle, ma come tutti i sogni va cullata. Il Trastevere vuole far tornare a giocare Francesco Totti nella società dove a 8 anni ha cominciato la sua carriera. Il presidente del club del rione, Pier Luigi Betturri, vorrebbe tesserarlo per giocare in Serie D, dove è convinto che con la sua qualità Francesco possa ancora fare la differenza. Anche a quattro anni dal suo addio al calcio. E per convincerlo sarebbe pronto anche a offrirgli un ruolo in società come dirigente. Da quel 28 maggio 2017, Totti ha giocato solo nel torneo di Calcio a 8 con il Totti Sporting Club, la squadra della sua scuola calcio. Ma chissà che il Trastevere non riesca a fare breccia nel suo cuore e a convincerlo a dar vita a una nuova avventura in campo. Insieme, proprio come quando era solo un bambino.