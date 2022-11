Totti, addio all’avvocato Bernardini De Pace: separazione affidata a Conte

Francesco Tottirevoca il mandato all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Come riportato da Gianluca Leangua su ilmessaggero.it, l’ex attaccante della Roma ha detto basta a gossip e indiscrezioni come quella lanciata dal New York Times che si è occupato della vicenda qualche giorno fa. Ora l’obiettivo è trovare un accordo con Ilary che tuteli l’interesse dei tre figli e per farlo, Totti ha scelto di affidarsi esclusivamente a Conte, suo storico legale, che oltre a lui, ha seguito le separazioni di De Rossi e Aquilani, oltre alla vicenda legata a Zaniolo e all'ex compagna Sara. "Non entro nel merito riguardo l’interruzione del rapporto del signor Totti con l’avvocato Bernardini De Pace". Questo il primo messaggio del legale dell'ex capitano che poi prosegue: "Preciso solo che nessun accordo è stato raggiunto, ad oggi, tra le parti nella separazione e, quindi, il riferimento a presunti rifiuti di Totti o di terzi a lui vicini, è del tutto destituito di ogni fondamento. Non c’è altro da aggiungere". Le due parti ora dovranno cercare un accordo in tribunale il prossimo marzo, cercando di chiudere la vicenda con toni più tranquilli.