Tottenham-Leicester, Rodgers cambia 8 titolari rispetto alla partita con la Roma

Il tecnico delle Foxes si prepara al ritorno dell'Olimpico: per la partita di campionato ci sono solo Schmeichel, Castagne e Albrighton

Voglia di vincere e di accedere alla finale di Tirana non solo per la Roma, ma anche per il Leicester. Il tecnico delle Foxes, impegnate alle 15 sul difficile campo del Tottenham per la sfida di Premier League, cambia otto titolari su undici rispetto alla sfida del King Power Stadium contro gli uomini di José Mourinho, l'andata delle semifinali di Conference League finita per 1-1 e che rimane aperta per il ritorno di giovedì nella bolgia dell'Olimpico. Ci sono solo Kasper Schmeichel, Timothy Castagne e Marc Albrighton. Per il resto, è una squadra diversa.