Tottenham, Dier torna in campo dopo 6 mesi: eurogol annullato contro il Chelsea

È stata la serata del ritorno di Eric Dier. Il Tottenham perde (4-1) clamorosamente nel derby contro il Chelsea in un match infinito (22 minuti totali di recupero) chiuso addirittura in 9 uomini per il rosso a Romero e Udogie. Per la squadra di Postecoglu è la prima sconfitta stagionale in campionato, ma anche la sfida che ha segnato il rientro del difensore nel mirino della Roma per il mercato di gennaio. Dier aveva giocato l'ultima partita con gli Spurs a maggio, in questo inizio di stagione non aveva mai visto il campo, quasi ai margini del progetto del Tottenham. E con il contratto in scadenza. Condizione che lo ha reso decisamente appetibile per i giallorossi, che in difesa sono cortissimi:Mourinho apprezza tantissimo Dier, lo ha allenato a Londra e con lui ha un ottimo rapporto. Il centrale classe '94 - che può giocare anche terzino o centrocampista - oggi è entrato al 34' dopo l'espulsione di Romero in una partita molto complicata. Nel finale stava addirittura per scrivere la storia segnando un gol meraviglioso al volo con un destro terrificante sotto l'incrocio. Sarebbe stato il 2-2 clamoroso, con due uomini in meno, ma il Var dopo un lungo check ha annullato per la posizione di fuorigioco. Alla fine il Tottenham crolla e ne prende altri due nel recupero. Può essere però un nuovo inizio per Dier, con la Roma che terrà inevitabilmente d'occhio l'evoluzione della sua situazione a Londra.