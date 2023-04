Roma, lussazione alla spalla per Solbakken. Mou: “Forse ha finito la stagione”

Infortunio per Solbakken. Il norvegese è caduto a terra dopo uno scontro di gioco con Buongiorno. L'ex Bodo si è accasciato a terra per un problema alla spalla sinistra che si è girata nel momento dell'impatto col difensore granata. Problema per Ola che oggi era tornato dal 1' dopo la sfida di febbraio con il Verona. Si tratta di una lussazione alla spalla per l'attaccante. Al suo posto è entrato Matic al 74'. Solbakken è andato direttamente negli spogliatoi. Non è la prima volta che ha dei problemi alla spalla sinistra, infatti anche prima del suo arrivo nella capitale aveva svolto delle visite a Villa Stuart per lo stesso motivo. Mourinho "Andiamo partita per partita. Abbiamo perso Karsdorp per tutta la stagione, magari oggi Solbakken"