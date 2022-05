Torino-Roma anticipata, Rosella Sensi: “Una grande vittoria dei tifosi”

L'ex presidente esulta per la decisione della Lega Serie A: "Scelta razionale, complimenti ai tifosi che sono stati compatti"

Nel pomeriggio lo ha confermato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: Torino-Roma, ultima giornata di campionato, sarà anticipata al venerdì per permettere ai giallorossi di preparare la finale di Conference League del 25 maggio. Accolta la richiesta del club e ovviamente di tutti i tifosi, con l'esultanza di Rosella Sensi su Instagram. L'ex presidente si complimenta soprattutto con il popolo giallorosso: "Ce l’abbiamo fatta! Una piccola, grande vittoria in attesa di un trionfo che tutti noi tifosi della Roma ci aspettiamo da anni. Accolgo con grande soddisfazione la decisione della Lega di anticipare a venerdì 20 la gara col Torino per permettere a Mourinho e alla squadra di prepararsi al meglio per la finale di Conference a Tirana. Tutta la tifoseria si è schierata compatta nel perorare una giusta causa che ha portato a una scelta razionale mirata ad aiutare l’unico club italiano rimasto in Europa ad alzare un trofeo internazionale. Complimenti ai tifosi della Roma, ora godiamoci questo finale e la possibilità di tornare a festeggiare 14 anni dopo l’ultima volta".