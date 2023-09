Torino, Juric: “Roma superiore a noi, ma in questo momento sta faticando”

Il campionato è ripreso dopo la sosta per le nazionali, ma con un primo bilancio che già è potuto andare in archivio. Qualche conferma, due o tre sorprese e un paio di delusioni importanti. Come le romane, che stazionano nella metà sinistra della classifica. Una buona occasione per fare un salto ce l'ha il Torino, che giocherà domani alle 18.30 con la Salernitana e poi domenica prossima ospiterà la Roma. Il tecnico granata Juric in conferenza stampa ha detto la sua su questo campionato: “Vedo otto squadre superiori ad altre, mentre tutte le altre sono più o meno sullo stesso livello. Lo abbiamo visto vedendo il Genoa che perde con noi ma vince con Lazio e pareggia col Napoli. Anche il Lecce è un’altra squadra tosta. Mentre altre squadre che ritengo superiori, come Roma e Lazio, in questo momento fanno fatica. Vedo un campionato tosto ed equilibrato, con tutte le partite che sono difficili. La nostra sorte dipende molto da noi”.