Torino, Juric recupera Ilic: il serbo ci sarà contro la Roma

Archiviata con una vittoria la quarta giornata di Serie A, per il Torino è già iniziata la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato. Domenica alle 20:45 i granata affronteranno la Roma di Mourinho allo Stadio Olimpico Grande Torino. Come riportato da Tuttosport, per Juric ci sono buone notizie perché Ivan Ilic sta smaltendo il problema fisico che lo ha costretto a saltare il match contro la Salernitana. Non in dubbio quindi la sua presenza, almeno tra i convocati, con la Roma. Starà Juric poi decidere se dargli di nuovo fiducia dal primo minuto.