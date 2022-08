Torino, Juric: “Belotti ha dato tanto ma aveva bisogno di prendere un’altra strada”

Il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Monza di domani alle 20:45. L'allenatore dei granata ha parlato anche dell'addio di Belotti, accostato con insistenza alla Roma da alcune settimane: "Andrea è una grande persona e ha ancora tanto da dare come giocatore, ha dato al Torino per tanti anni ma aveva bisogno di prendere un'altra strada ed è una scelta secondo me rispettabile".